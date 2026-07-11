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ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 13-го тура женской Суперлиги

ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 13-го тура женской Суперлиги
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Сегодня, 11 июля, состоится матч 13-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московскими ЦСКА и «Спартаком». Команды сыграют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало матча — в 18:00 мск.

Россия — Суперлига (ж) . 13-й тур
11 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Не начался
Спартак (ж)
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Пономарёва, Печерская, Дамьянович, Братко, Чавич, Мануйлова, Смирнова, Петрова, Крайсумович, Яковлева, Николич.

«Спартак»: Щербакова, Кожникова, Морозова, Кулиш, Благоевич, Фёдорова, Колокольчикова, Ивануша, Гживиньска, Петкус, Петухова.

После 11 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке, в активе московского клуба 25 очков после 11 игр.

Календарь Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица Суперлиги сезона-2026
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