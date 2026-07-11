Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В возрасте 94 лет умер бывший владелец «Челси» Кен Бейтс

В возрасте 94 лет умер бывший владелец «Челси» Кен Бейтс
Комментарии

В возрасте 94 лет ушёл из жизни бывший владелец «Челси» Кен Бейтс. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине Кена Бейтса, бывшего владельца и председателя футбольного клуба «Челси». Клуб выражает искренние соболезнования жене Кена, Сюзанне, всей его семье и друзьям. Решимость Кена бороться за «Челси» в трудные времена и вести команду к победам никогда не будет забыта», — сказано в сообщении «синих».

Бейтс приобрёл «Челси» в 1982 году за £ 1 и закрыл долги клуба, которые составляли £ 1,5 млн (€ 1,755 млн). Бизнесмен управлял «синими» до 2003 года, когда продал клуб Роману Абрамовичу. При Бейтсе «Челси» дважды выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

Материалы по теме
«Это огромная привилегия». Хаби Алонсо — о назначении главным тренером «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android