В возрасте 94 лет умер бывший владелец «Челси» Кен Бейтс

В возрасте 94 лет ушёл из жизни бывший владелец «Челси» Кен Бейтс. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине Кена Бейтса, бывшего владельца и председателя футбольного клуба «Челси». Клуб выражает искренние соболезнования жене Кена, Сюзанне, всей его семье и друзьям. Решимость Кена бороться за «Челси» в трудные времена и вести команду к победам никогда не будет забыта», — сказано в сообщении «синих».

Бейтс приобрёл «Челси» в 1982 году за £ 1 и закрыл долги клуба, которые составляли £ 1,5 млн (€ 1,755 млн). Бизнесмен управлял «синими» до 2003 года, когда продал клуб Роману Абрамовичу. При Бейтсе «Челси» дважды выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.