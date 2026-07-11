Генич высказался о перспективах Роналду в сборной Португалии при новом тренере Жезуше

Известный российский комментатор Константин Генич высказался о перспективах форварда Криштиану Роналду в сборной Португалии при новом главном тренере команды Жорже Жезуше.

«Прикольный разбор был по поводу остальных игроков сборной Португалии. Как Криштиану открывался — и они ему не отдавали. Думаю, что не только я посмотрел. Скорее всего, сам Криштиану это посмотрел. На самом деле, если такие отношения внутри сборной, Жезуш должен стать тем тренером, который скажет: «Криштиану, давай ты сядешь рядом со мной или в ложе». Понятно, что он [Роналду] «сам решу», но надо уходить. Надо уходить, он должен это сам прекрасно понимать», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в сборной Португалии.

Национальная команда Португалии уступила в 1/8 финала мирового первенства Испании (0:1) и завершила своё участие в турнире.