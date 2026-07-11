Игорь Дивеев оценил матч Испании и Бельгии в 1/4 финала ЧМ-2026

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев поделился впечатлениями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2026, в котором Испания обыграла Бельгию со счётом 2:1.

«Честно говоря, за Испанию я не болел. Вообще люблю болеть за команды, которые ниже рангом. Понятно, испанцы доминировали. Испания — одна из тех команд, которые вообще не пропускали ни одного гола на ЧМ до этого матча. Мне было интереснее наблюдать за игрой бельгийцев», – приводит слова Дивеева «Кинопоиск».

В полуфинале сборная Испании встретится с Францией 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.