Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Англии и Норвегии на победу в игре 1/4 финала ЧМ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Англии и Норвегии на победу в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил Opta Analyst. Встреча состоится сегодня в ночь с 11 на 12 июля.

По полученным данным, шансы Англии на победу в основное время составляют 49,5%. Вероятность победы сборной Норвегии составляет 25,8%. Вероятность перехода матча в дополнительное время, а также в серию пенальти составляет 24,7%.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).