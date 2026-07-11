ЦСКА уступил «Оренбургу» в первом товарищеском матче за день

Завершился первый товарищеский матч между «Оренбургом» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе тренировочной базы «Новогорск». Встреча прошла в закрытом формате, без прямой трансляции и болельщиков, длительность составила 75 минут. Игра закончилась победой оренбуржцев со счётом 2:0.

Счёт на 29-й минуте открыл полузащитник «Оренбурга» Егор Назаренко. На 62-й минуте хавбек Дмитрий Рыбчинский забил второй гол оренбуржцев.

Сегодня команды также проведут второй матч.

По результатам сезона-2025/2026 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко. «Оренбург», набравший 29 очков, занял 12-ю строчку таблицы.