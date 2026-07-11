«Это огромная привилегия». Хаби Алонсо — о назначении главным тренером «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо поделился эмоциями от своего назначения.

«Это потрясающее чувство, но это большая честь, безусловно. Быть частью этого великого клуба, одного из лучших в мире, добившегося больших успехов за последние 10-летия — это огромная привилегия. Теперь я с нетерпением жду предстоящих испытаний. Впереди нас ждут испытания — приятные испытания, но в этом и заключается прелесть настоящего момента», — приводит слова Алонсо пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, Алонсо официально возглавил «Челси» 1 июля, став третьим тренером команды в 2026 году. Прошлый сезон он начинал в качестве главного тренера мадридского «Реала».