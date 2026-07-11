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«Это огромная привилегия». Хаби Алонсо — о назначении главным тренером «Челси»

«Это огромная привилегия». Хаби Алонсо — о назначении главным тренером «Челси»
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Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо поделился эмоциями от своего назначения.

«Это потрясающее чувство, но это большая честь, безусловно. Быть частью этого великого клуба, одного из лучших в мире, добившегося больших успехов за последние 10-летия — это огромная привилегия. Теперь я с нетерпением жду предстоящих испытаний. Впереди нас ждут испытания — приятные испытания, но в этом и заключается прелесть настоящего момента», — приводит слова Алонсо пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, Алонсо официально возглавил «Челси» 1 июля, став третьим тренером команды в 2026 году. Прошлый сезон он начинал в качестве главного тренера мадридского «Реала».

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