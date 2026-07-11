«Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 11 июля, состоится товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом». Игра пройдёт на стадионе академии чёрно-зелёных. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. Матч пройдёт в формате из трёх таймов (два — по 45 минут и ещё один — 30 минут).

Стартовые составы команд.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Пальцев, Аугусто, Уткин, Черников, Батчи, Олусегун, Кривцов.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Ногейра, Чистяков, Лангович, Миронов, Кучаев, Комаров, Роналдо, Мухин, Сулейманов.

19 июля «Краснодар» проведёт товарищеский матч с «Балтикой». Игра пройдёт на стадионе академии чёрно-зелёных. «Ростов» 15 июля встретится с воронежским «Факелом». Товарищеский матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена».

По итогам минувшего сезона РПЛ «Краснодар» набрал 66 очков и занял второе место. «Ростов» заработал 33 очка и расположился на 10-й строчке.