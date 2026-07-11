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Хаби Алонсо: уровень «Челси» высочайший, я начну налаживать контакты с игроками

Хаби Алонсо: уровень «Челси» высочайший, я начну налаживать контакты с игроками
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Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо поделился впечатлениями о клубе, а также рассказал о предсезонной подготовке.

«Уровень клуба высочайший. Структура отличная, но нужно вложить душу, нужно придать смысл, нужно привнести хорошую работу, позитивную энергию, чтобы у нас было приятное место для работы, у нас есть все необходимые составляющие для этого. Начну налаживать контакты, потому что всё дело в человеческих отношениях. Когда ты чувствуешь себя хорошо, обычно и работаешь хорошо.

Знаю, какими качествами обладают игроки, но теперь нам нужно разделять общее видение, общее убеждение в том, чего хотим достичь, именно это мне нравится, именно это хочу создать вместе с ними, чтобы они почувствовали этот энтузиазм по поводу того, как можем конкурировать во всех соревнованиях, в которых нам предстоит участвовать», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Челси» на официальном сайте команды.

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