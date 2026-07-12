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Норвегия — Англия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2026 началась

Норвегия — Англия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2026 началась
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Сегодня, 12 июля, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Норвегии и Англии. Команды встречаются на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен из Франции. Стартовый свисток судьи прозвучал в 00:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Перерыв
1 : 1
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'    

На стадии 1/8 финала сборная Норвегии победила Бразилию со счётом 2:1, а Англия обыграла Мексику — 3:2.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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