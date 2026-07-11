«Краснодар» — «Ростов»: Сулейманов вывел ростовчан вперёд на 22-й минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом». Команды играют на стадионе академии чёрно-зелёных. На данный момент счёт 1:0 в пользу ростовчан. Матч проходит в формате из трёх таймов (два — по 45 минут и ещё один — 30 минут).
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Перерыв
0 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0:1 Сулейманов – 22' 0:2 Комаров – 27' 0:3 Сулейманов – 37'
На 22-й минуте Тимур Сулейманов открыл счёт и вывел ростовчан вперёд.
19 июля «Краснодар» проведёт товарищеский матч с «Балтикой». Игра пройдёт на стадионе академии чёрно-зелёных. «Ростов» 15 июля встретится с воронежским «Факелом». Товарищеский матч состоится на стадионе «Ростов Арена».
По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 66 очков и занял второе место в турнирной таблице. «Ростов» заработал 33 очка и расположился на 10-й строчке.
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