«Бельгийцы почти обречены». Бубнов назвал ключевой эпизод матча с Испанией на ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал ключевой эпизод матча 1/4 финала, в котором сборная Испании одержала победу над Бельгией (2:1).

«Перед игрой испанцы были явными фаворитами, поэтому они начали очень уверенно, взяли под контроль мяч и забили гол. В общем-то, не испытывали никаких проблем, потому что у бельгийцев ничего в атаке не получалось. Но перед перерывом Бельгии удалось забить гол в контратаке. И у них, у бельгийцев, появились шансы во втором тайме не проиграть, скажем так.

Испанцы, естественно, усилили давление после перерыва. Не факт, что они смогли бы реализовать своё преимущество, если бы не травма вратаря бельгийцев Куртуа, одного из лучших вратарей мира на сегодняшний день. Когда он покинул ворота, стало ясно, что бельгийцы почти обречены. И это тут же подтвердилось. После нетрудного удара молодой вратарь, который его заменил, не смог удержать мяч, отпустил перед собой», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

На 71-й минуте встречи голкипер бельгийцев Тибо Куртуа получил повреждение и был заменён на Сенне Ламменса.