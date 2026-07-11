«Енисей» обыграл «Волгу» Ульяновск в стартовом туре сезона-2026/2027 Первой лиги

Сегодня, 11 июля, состоялся матч 1-го тура сезона-2026/2027 Лиги Pari, в котором встречались ульяновская «Волга» и красноярский «Енисей». Встреча в Ульяновске закончилась победой «Енисея» со счётом 2:1.

В составе гостей отличились Родион Печура и Марат Тлехугов. За «Волгу» единственный гол забил Владислав Яковлев.

По результатам сезона-2025/2026 «Енисей» расположился на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 49 очков, «Волга» заняла 14-ю строчку с 37 очками.

В следующем туре 19 июля «Енисей» сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом», «Волга» в этот же день встретится с московским «Торпедо» в Химках.