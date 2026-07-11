«Енисей» обыграл «Волгу» Ульяновск в стартовом туре сезона-2026/2027 Первой лиги
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Сегодня, 11 июля, состоялся матч 1-го тура сезона-2026/2027 Лиги Pari, в котором встречались ульяновская «Волга» и красноярский «Енисей». Встреча в Ульяновске закончилась победой «Енисея» со счётом 2:1.
Россия — Лига Pari . 1-й тур
11 июля 2026, суббота. 16:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
1 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 Печура – 25' 0:2 Тлехугов – 27' 1:2 Яковлев – 35'
В составе гостей отличились Родион Печура и Марат Тлехугов. За «Волгу» единственный гол забил Владислав Яковлев.
По результатам сезона-2025/2026 «Енисей» расположился на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 49 очков, «Волга» заняла 14-ю строчку с 37 очками.
В следующем туре 19 июля «Енисей» сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом», «Волга» в этот же день встретится с московским «Торпедо» в Химках.
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