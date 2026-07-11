Игрок сборной России Круговой высказался о выступлении Египта на ЧМ-2026

Футболист сборной России Данил Круговой высказался о выступлении сборной Египта на чемпионате мира 2026 года.

— Как будто после выступления Египта на чемпионате мира все переосмыслили результат товарищеского матча сборной России с ними.

— Я ждал этот вопрос (улыбается). Египет — хорошая сборная. Они поставили хорошую планку. Говорят: «2:0 в футболе — самый опасный счёт». Такой мастер, как Месси, просто исполнил и перевернул исход матча, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная Египта заняла второе место в группе G, набрав пять очков. В 1/16 финала мирового первенства египтяне переиграли сборную Австралии (1:1, 4:2 пен.), а в 1/8 финала уступили Аргентине (2:3).