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Марио Балотелли: не вижу в Италии игроков, обладающих такими же качествами, как у меня

Марио Балотелли: не вижу в Италии игроков, обладающих такими же качествами, как у меня
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» Марио Балотелли поделился мнением о нынешнем уровне игроков в итальянском футболе.

«Не вижу в Италии игроков, обладающих такими же качествами, как у меня. Конечно, футбол изменился: сейчас больше бега и физической борьбы, немного меньше техники. Для современного футбола другие игроки подходят больше, чем я», — приводит слова Балотелли Sport Mediaset.

На протяжении карьеры Марио Балотелли выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу», «Марсель», «Дженоа» и ряд других команд. Сейчас нападающий защищает цвета «Аль-Иттифака» из ОАЭ. В составе сборной Италии футболист выиграл серебряные медали Евро-2012.

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