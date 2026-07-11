«Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 11 июля, состоится товарищеский матч между московскими «Локомотивом» и «Спартаком». Игра пройдёт на домашнем стадионе железнодорожников — «РЖД Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Морозов, Ньямси, Сильянов, Карпукас, Батраков, Раков, Пиняев, Бакаев, Воробьёв.

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Ву, Дмитриев, Денисов, Пруцев, Умяров, Барко, Маркиньос, Солари, Гарсия.

8 июля команда Хуана Карлоса Карседо сыграла вничью с казанским «Рубином» (0:0), а подопечные Михаила Галактионова сегодня, 11 июля, в утреннем матче разгромили тольяттинский «Акрон» (3:0).

18 июля «Спартак» проведёт матч с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России. Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. «Локомотив» 14 июля встретится с московским ЦСКА в товарищеском матче.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место. «Локомотив» заработал 53 очка и расположился на третьей строчке.