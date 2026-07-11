ЦСКА — «Спартак»: Дарья Яковлева открыла счёт на 33-й минуте в матче женской Суперлиги

В эти минуты идёт матч 13-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московскими ЦСКА и «Спартаком». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Счёт в матче 1:0.

Счёт открыла нападающая ЦСКА Дарья Яковлева на 33-й минуте.

После 11 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке, в активе московского клуба 25 очков после 11 игр.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Енисеем» в субботу, 18 июля. Красноярская команда занимает последнее, 13-е место, с тремя очками. За день до этого ЦСКА сыграет с «Ростовом». В активе жёлто-синих шесть очков, они располагаются на 11-й строчке.