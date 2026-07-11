Павел Мамаев выделил три сборные на чемпионате мира — 2026

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев выделил три сборные на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Очень мощно выглядят испанцы, французы, в этот ряд я бы поставил англичан. Даже не по игре, а по составу. Нравится, как Испания и Франция слаженно играют. Мы много раз сталкивались со звёздными командами, но они не могут ничего сделать из-за дисбаланса в игре. Здесь же, если мы привыкли к философии Испании с сильным подбором игроков, меня больше впечатляют французы — таким звёздным подбором игроков они играют ярко и командно. Даже выходящие на замену выглядят здорово», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.