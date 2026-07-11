Агент Константина Тюкавина: комплектование «Динамо» вызывает вопросы

Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном трансфере своего клиента. Ранее в прессе появлялась информация об интересе к форварду со стороны европейских клубов и санкт-петербургского «Зенита».

«В сезоне есть это трансферное окно, потом зимнее. Я сразу подчеркну: у нас действующий контракт с «Динамо» до 2030 года. Мы его полностью выполняем. Если клубу будут нужны деньги или они обратятся с вопросом, готовы или не готовы уйти, Костя, как и любой серьёзный спортсмен, хочет что-то выиграть — чемпионат, кубок, стать лучшим бомбардиром.

Комплектование «Динамо» вызывает вопросы, когда говорят, что до конца июля не собираются никого брать и другие такие моменты. Уровень партнёров в «Зените», конечно, выше. Но не всё покупается и продаётся. Это разговоры в пользу нищих. У нас для Европы есть € 20 млн [отступные], поступит предложение, конечно, он уйдёт в хороший клуб. А в России нет отступных. Я говорю это от себя, это моё видение. Не очень приятно, когда додумывают за Костю. Он вполне адекватный, образованный парень», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Тюкавин принял участие в 31 матче за клуб во всех турнирах, забив 13 мячей и сделав шесть результативных передач. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в € 17 млн.