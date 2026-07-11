Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Патрик Виейра может возглавить сборную Сенегала — L’Équipe

Патрик Виейра может возглавить сборную Сенегала — L’Équipe
Комментарии

Бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра может стать главным тренером сборной Сенегала. Об этом сообщает L’Équipe.

Ряд руководителей Сенегальской федерации футбола (FSF) хотел бы видеть именно Виейра во главе национальной команды, сейчас со сборной работает Пап Тиав. В ближайшее время состоится экстренное заседание исполнительного комитета FSF для анализа выступления национальной команды на чемпионате мира — 2026. Стоит отметить, что ранее Виейра проспонсировал создание одной из крупнейших молодёжных академий Сенегала. Последним местом работы специалиста к этому момента является «Дженоа».

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года сборная Сенегала уступила Франции (1:3) и Норвегии (2:3), а также обыграла Ирак (5:0). В 1/16 финала турнира команда проиграла Бельгии (2:3).

Материалы по теме
Новость о завершении Мане карьеры в сборной Сенегала оказалась ложной — L'Équipe
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android