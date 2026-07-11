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Александр Бубнов назвал матч, который станет скрытым финалом ЧМ-2026

Александр Бубнов назвал матч, который станет скрытым финалом ЧМ-2026
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение, что матч между сборными Франции и Испании в 1/2 финала чемпионата мира станет скрытым финалом турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На мой взгляд, матч полуфинала Франция — Испания станет скрытым финалом. Кто победит в этой игре, тот станет чемпионом мира», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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