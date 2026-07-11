В болельщиков ударила молния на матче в Москве

В зрителей футбольного матча на стадионе «Труд» в Москве ударила молния. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По информации издания, два болельщика находились на трибуне, когда в них ударила молния. От полученного разряда оба мужчины потеряли сознание. Их состояние пока что неизвестно. Обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

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