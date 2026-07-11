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Булыкин рассказал, что Алдонин начал играть в падел в Москве после лечения в Германии

Булыкин рассказал, что Алдонин начал играть в падел в Москве после лечения в Германии
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин начал играть в падел в Москве после лечения в Германии.

«Общаемся с Алдониным и даже немножко играем в падел. Он соскучился по этому. Рады, что он приехал в Москву и со всеми общается. Это поднимает ему настроение. И он не чувствует себя одиноким. Здорово, что Евгений здесь с нами и продолжает лечиться. Все мы надеемся на положительный исход его борьбы с этой болезнью», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее сообщалось, что у Алдонина выявлено онкологическое заболевание, которое требовало длительного и дорогостоящего лечения в Германии.

В составе ЦСКА Алдонин стал обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны. За сборную России Алдонин провёл 29 матчей.

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