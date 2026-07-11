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ЦСКА — «Спартак»: Наталья Машина отыграла один мяч красно-белых на 80-й минуте

ЦСКА — «Спартак»: Наталья Машина отыграла один мяч красно-белых на 80-й минуте
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В эти минуты идёт матч 13-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московскими ЦСКА и «Спартаком». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Счёт во встрече 2:1.

Россия — Суперлига (ж) . 13-й тур
11 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак (ж)
Москва
1:0 Яковлева – 33'     2:0 Петрова – 40'     2:1 Машина – 80'     3:1 Кишмахова – 90'    

Нападающая красно-белых Наталья Машина отыграла один мяч на 80-й минуте. Ранее счёт открыла нападающая ЦСКА Дарья Яковлева на 33-й минуте. На 40-й минуте полузащитница Татьяна Петрова забила второй гол армейцев.

После 11 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке, в активе московского клуба 25 очков после 11 игр.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Енисеем» в субботу, 18 июля. Красноярская команда занимает последнее, 13-е место, с тремя очками. За день до этого ЦСКА сыграет с «Ростовом». В активе жёлто-синих шесть очков, они располагаются на 11-й строчке.

Календарь Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица Суперлиги сезона-2026
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