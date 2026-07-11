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«Это самая конкурентная среда в мире». Хаби Алонсо — о возвращении в АПЛ

«Это самая конкурентная среда в мире». Хаби Алонсо — о возвращении в АПЛ
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Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо поделился мыслями о возвращении в английскую Премьер-лигу. Алонсо выступал за «Ливерпуль» в качестве игрока с 2004 по 2009 год.

«Да, всё изменилось, я играл там очень давно! Должен сказать, это были хорошие годы, и «Челси» был на вершине. Это самая конкурентная среда в мире. Именно это меня и вдохновляет — этот вызов. Шанс доказать, что мы способны на великие дела, что можем как можно скорее создать прочную основу для конкурентоспособности, хотим хорошо начать первые годы и первые игры.

После моего опыта в Германии и Испании всегда хотел попробовать себя в Премьер-лиге, это произошло в нужный момент, в нужном клубе, с хорошей возможностью и ощущениями. Премьер-лига — это захватывающе, теперь я с нетерпением жду возможности почувствовать это на тренерской скамейке», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Челси» на официальном сайте команды.

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