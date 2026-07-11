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«Подставил тренера». Экс-игрок «Астон Виллы» — о словах Куртуа после матча 1/4 финала ЧМ

«Подставил тренера». Экс-игрок «Астон Виллы» — о словах Куртуа после матча 1/4 финала ЧМ
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Экс-игрок «Астон Виллы» Найджел Рио-Кокер высказался о голкипере сборной Бельгии Тибо Куртуа после матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года, в котором бельгийцы уступили Испании (1:2), а вратарь был заменён на 71-й минуте из-за повреждения. После игры Куртуа рассказал, что решение о его замене принял главный тренер бельгийцев Руди Гарсия, голкипер же бы постарался доиграть оставшуюся часть встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Куртуа подставил своего тренера. Это неправильно. Человек с его опытом не должен так поступать», — сказал Рио-Кокер в эфире CBS Sports.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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