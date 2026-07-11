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Балтика — Тиквеш, результат матча 11 июля 2026, счет 6:0, товарищеский матч 2026

«Балтика» разгромила «Тиквеш» из Северной Македонии в контрольном матче
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Сегодня, 11 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Тиквеш» из Северной Македонии. Встреча состояла из двух таймов по 30 минут. Победу со счётом 6:0 праздновала команда Российской Премьер-Лиги.

Первый гол в матче забил полузащитник калининградцев Владислав Поспелов на первой минуте. На пятой минуте хавбек Николай Титков забил второй гол балтийцев. На 13-й минуте Титков оформил дубль. Во втором тайме на 33-й минуте свой второй мяч забил Поспелов. В конце встречи на 57-й и 59-й минутах дважды отличился Стефан Ковач.

В минувшем сезоне «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тиквеш» занял пятое место в чемпионате Северной Македонии.

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