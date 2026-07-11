«Акрон» и «Факел» сыграли вничью в контрольном матче

Завершён товарищеский матч, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и воронежский «Факел». Встреча прошла в закрытом формате, без прямой трансляции и болельщиков. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил Стефан Лончар. Полузащитник красно-чёрных отличился на 60-й минуте. На 76-й минуте нападающий «Факела» Максим Турищев сравнял счёт.

Сегодня, 11 июля, «Акрон» также провёл товарищескую встречу с московским «Локомотивом», в которой тольяттинская команда уступила со счётом 0:3.

В минувшем сезоне «Факел» набрал 68 очков и занял второе место в турнирной таблице Лиги Pari. «Акрон» с 27 очками расположился на 13-й строчке в зоне переходных матчей Российской Премьер-Лиги, в рамках которых тольяттинцы победили волгоградский «Ротор» (2:1 по сумме двух встреч).