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Акрон — Факел, результат матча 11 июля 2026, счет 1:1, товарищеский матч 2026

«Акрон» и «Факел» сыграли вничью в контрольном матче
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Завершён товарищеский матч, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и воронежский «Факел». Встреча прошла в закрытом формате, без прямой трансляции и болельщиков. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 17:30 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
1 : 1
Факел
Воронеж, Россия
1:0 Лончар – 63'     1:1    

Первый гол в матче забил Стефан Лончар. Полузащитник красно-чёрных отличился на 60-й минуте. На 76-й минуте нападающий «Факела» Максим Турищев сравнял счёт.

Сегодня, 11 июля, «Акрон» также провёл товарищескую встречу с московским «Локомотивом», в которой тольяттинская команда уступила со счётом 0:3.

В минувшем сезоне «Факел» набрал 68 очков и занял второе место в турнирной таблице Лиги Pari. «Акрон» с 27 очками расположился на 13-й строчке в зоне переходных матчей Российской Премьер-Лиги, в рамках которых тольяттинцы победили волгоградский «Ротор» (2:1 по сумме двух встреч).

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