Юрий Сёмин: Норвегия полностью зависит от Холанда, а он в великолепной форме

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Норвегии и Англии. Встреча состоится 12 июля на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск.

«По-моему, на этом чемпионате однозначных фаворитов нет. Все матчи проходят с большим напряжением. Норвегия полностью зависит от Холанда, а он в великолепной форме. У англичан тоже есть свои проблемы. За чемпионат мира они налетали больше и играли в тяжёлых климатических условиях. Как они восстановятся? Хотя перерыв был достаточно большой. Конечно, более высококлассные игроки у сборной Англии. Норвегия тоже даст бой», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.