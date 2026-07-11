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Юрий Сёмин: Норвегия полностью зависит от Холанда, а он в великолепной форме

Юрий Сёмин: Норвегия полностью зависит от Холанда, а он в великолепной форме
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Норвегии и Англии. Встреча состоится 12 июля на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По-моему, на этом чемпионате однозначных фаворитов нет. Все матчи проходят с большим напряжением. Норвегия полностью зависит от Холанда, а он в великолепной форме. У англичан тоже есть свои проблемы. За чемпионат мира они налетали больше и играли в тяжёлых климатических условиях. Как они восстановятся? Хотя перерыв был достаточно большой. Конечно, более высококлассные игроки у сборной Англии. Норвегия тоже даст бой», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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