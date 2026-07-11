ЦСКА не смог обыграть «Оренбург» во втором товарищеском матче за день

Завершился второй товарищеский матч между «Оренбургом» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе тренировочной базы «Новогорск». Встреча прошла в закрытом формате, без прямой трансляции и болельщиков, длительность составила 75 минут. Матч закончился вничью со счётом 2:2.
Первый гол на третьей минуте забил полузащитник ЦСКА Матия Попович. На 14-й минуте Попович оформил дубль. На 18-й минуте нападающий Руслан Куль отыграл один мяч для «Оренбурга». Полузащитник оренбуржцев Дамиан Пуэбла сравнял счёт ударом с пенальти в начале второго тайма.
В первом матче команд сегодня, 11 июля, «Оренбург» одержал победу со счётом 2:0.
По результатам сезона-2025/2026 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко. «Оренбург», набравший 29 очков, занял 12-ю строчку таблицы.
- 11 июля 2026
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