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Оренбург — ЦСКА, результат матча 11 июля 2026, счет 2:2, товарищеская игра 2026

ЦСКА не смог обыграть «Оренбург» во втором товарищеском матче за день
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Завершился второй товарищеский матч между «Оренбургом» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе тренировочной базы «Новогорск». Встреча прошла в закрытом формате, без прямой трансляции и болельщиков, длительность составила 75 минут. Матч закончился вничью со счётом 2:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
4 : 2
ДВ
ЦСКА
Москва, Россия
1:0 Назаренко – 29'     2:0 Рыбчинский – 62'     2:1 Попович – 78'     2:2 Попович – 89'     3:2 Куль – 93'     4:2 Пуэбла – 143'    

Первый гол на третьей минуте забил полузащитник ЦСКА Матия Попович. На 14-й минуте Попович оформил дубль. На 18-й минуте нападающий Руслан Куль отыграл один мяч для «Оренбурга». Полузащитник оренбуржцев Дамиан Пуэбла сравнял счёт ударом с пенальти в начале второго тайма.

В первом матче команд сегодня, 11 июля, «Оренбург» одержал победу со счётом 2:0.

По результатам сезона-2025/2026 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко. «Оренбург», набравший 29 очков, занял 12-ю строчку таблицы.

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