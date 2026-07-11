Якин ответил, как сборная Швейцарии собирается противостоять Месси в матче 1/4 финала ЧМ

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин ответил на вопрос, как его команда будет противостоять форварду национальной команды Аргентины Лионелю Месси в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча состоится 12 июля.

«Прежде всего есть несколько решений. Мы постараемся всё делать правильно и действовать как команда на поле. Да, конечно, мы должны стараться поддерживать высокий прессинг со сборной Аргентины, которая, будучи действующими чемпионами мира, также будет стараться выполнять необходимую работу на поле. Можно много говорить, но в конце концов, мы должны доказать это на поле, у нас уже есть свои решения», — приводит слова Якина Clarin.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).