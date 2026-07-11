Эдуард Сперцян забил за «Аль-Ахли» в дебютном матче

Полузащитник «Аль-Ахли» и воспитанник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил гол в дебютном матче за клуб из Саудовской Аравии. Хавбек отличился в товарищеской встрече с «Пинцгау Зальфельден» из региональной лиги Австрии. В этой стране проходят сборы новой команды армянского футболиста. Встреча проходит в эти минуты, «Аль-Ахли» выигрывает со счётом 3:0.

Сперцян присоединился к «Аль-Ахли» в летнее трансферное окно. О переходе было официально объявлено во вторник, 7 июля. По данным СМИ, футболист подписал с командой трёхлетний контракт, а сумма трансфера превысила € 21 млн.

В сезоне-2025/2026 Эдуард Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач.