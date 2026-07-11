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Ростов — Локомотив, результат матча 11 июля 2026, счет 0:0, 13-й тур женской Суперлиги 2026

«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в матче 13-го тура женской Суперлиги
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Завершён матч 13-го тура женской Суперлиги, в котором играли «Ростов» и московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступила Любовь Тарбеева из Кирова. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

Россия — Суперлига (ж) . 13-й тур
11 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Ростов (ж)
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
Локомотив (ж)
Москва

Команды не отметились результативными действиями.

После этой игры «Ростов» с семью очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице женской Суперлиги, «Локомотив» с 24 очками занимает четвёртое место. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», у которого 29 очков.

В следующем туре «Ростов» сыграет с ЦСКА 17 июля, а «Локомотив» встретится с «Рубином» 18 июля.

Календарь матчей женской Суперлиги - 2026
Турнирная таблица женской Суперлиги – 2026
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