«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в матче 13-го тура женской Суперлиги

Завершён матч 13-го тура женской Суперлиги, в котором играли «Ростов» и московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступила Любовь Тарбеева из Кирова. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

Команды не отметились результативными действиями.

После этой игры «Ростов» с семью очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице женской Суперлиги, «Локомотив» с 24 очками занимает четвёртое место. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», у которого 29 очков.

В следующем туре «Ростов» сыграет с ЦСКА 17 июля, а «Локомотив» встретится с «Рубином» 18 июля.