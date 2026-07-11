ЦСКА обыграл «Спартак» и поднялся на первую строчку в женской Суперлиге

Завершился матч 13-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московскими ЦСКА и «Спартаком». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Алина Вахрушева из Москвы. Игра закончилась победой красно-синих со счётом 3:1.

Счёт открыла нападающая ЦСКА Дарья Яковлева на 33-й минуте. На 40-й минуте полузащитница Татьяна Петрова забила второй гол армейцев. На 80-й минуте нападающая красно-белых Наталья Машина отыграла один мяч. В конце встречи на 90+3-й минуте Даяна Кишмахова увеличила отрыв ЦСКА.

После 12 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке, в активе красно-белых 25 очков после 12 игр.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Енисеем» в субботу, 18 июля. Красноярская команда занимает последнее, 13-е место, с тремя очками. За день до этого ЦСКА сыграет с «Ростовом». В активе жёлто-синих шесть очков, они располагаются на 11-й строчке.