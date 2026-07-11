«Велес» с минимальным счётом победил «Нефтехимик» в матче Первой лиги

Сегодня, 11 июля, состоялся матч 1-го тура сезона-2026/2027 Лиги Pari, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и московский «Велес». Встреча закончилась победой «Велеса» со счётом 1:0.

Первый и единственный гол в матче забил Александр Шубин на 55-й минуте.

По результатам сезона-2025/2026 «Нефтехимик» расположился на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 43 очка. «Велес» финишировал четвёртым в группе «Золото» дивизиона «А» Leon-Второй лиги, заработав 33 очка.

В следующем туре 19 июля «Нефтехимик» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», «Велес» в этот же день примет «Челябинск» на родном стадионе «Авангард».