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Нефтехимик — Велес, результат матча 11 июля 2026, счет 0:1, Первая лига 2026/2027

«Велес» с минимальным счётом победил «Нефтехимик» в матче Первой лиги
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Сегодня, 11 июля, состоялся матч 1-го тура сезона-2026/2027 Лиги Pari, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и московский «Велес». Встреча закончилась победой «Велеса» со счётом 1:0.

Россия — Лига Pari . 1-й тур
11 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 1
Велес
Москва
0:1 Шубин – 55'    

Первый и единственный гол в матче забил Александр Шубин на 55-й минуте.

По результатам сезона-2025/2026 «Нефтехимик» расположился на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 43 очка. «Велес» финишировал четвёртым в группе «Золото» дивизиона «А» Leon-Второй лиги, заработав 33 очка.

В следующем туре 19 июля «Нефтехимик» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», «Велес» в этот же день примет «Челябинск» на родном стадионе «Авангард».

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