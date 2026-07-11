«Краснодар» — «Ростов»: Голенков сделал счёт 4:3 в пользу ростовчан на 102-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом». Команды играют на стадионе академии чёрно-зелёных. На данный момент счёт 4:3 в пользу ростовчан. Встреча проходит в формате из трёх таймов (два — по 45 минут и ещё один — 30 минут).
На 102-й минуте Егор Голенков сделал счёт 4:3 в пользу ростовчан. Ранее, на 22-й минуте, Тимур Сулейманов открыл счёт и вывел ростовчан вперёд. На 27-й минуте Иван Комаров удвоил преимущество жёлто-синих. На 37-й минуте Сулейманов оформил дубль. На 56-й минуте Лукас Оласа забил за чёрно-зелёных. На 65-й минуте Даниил Уткин забил второй мяч краснодарцев. На 82-й минуте Хуан Боселли сравнял счёт.
19 июля «Краснодар» проведёт товарищеский матч с «Балтикой». Игра пройдёт на стадионе академии чёрно-зелёных. «Ростов» 15 июля встретится с воронежским «Факелом». Товарищеский матч состоится на стадионе «Ростов Арена».
По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 66 очков и занял второе место в турнирной таблице. «Ростов» заработал 33 очка и расположился на 10-й строчке.
- 11 июля 2026
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