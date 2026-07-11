Тренер «Крыльев» Булатов прокомментировал поражение от «Рубина» в товарищеском матче

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался после поражения от казанского «Рубина» со счётом 0:2 в товарищеском матче.

«Кроме результата, много положительного. Мы 55 минут выглядели хорошо. И считаю, что даже в каких-то моментах превосходили соперника. Потом, к сожалению, из-за нагрузок, из-за этапа подготовки мы на пять-семь минут потеряли концентрацию — и пропустили два гола. Порадовали наши молодые ребята, которые свою часть матча сыграли 0:0. В целом, по игре намного больше положительного, чем отрицательного.

Как и после матча со «Спартаком», тренерский штаб получил много ценной информации. Мы понимаем, нам есть что поправлять. У нас есть две недели, планомерно готовимся к сезону. Да, на сборах хотелось бы побеждать, но по большому счёту результат сейчас неважен», — приводит слова Булатова телеграм-канал «Крыльев Советов».

По результатам минувшего сезона Российской Премьер‑Лиги, завершившегося 17 мая 2026 года, «Рубин» расположился на восьмом месте, набрав 43 очка. «Крылья Советов» заняли 11-ю строчку с 32 очками.