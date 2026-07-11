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Краснодар — Ростов, результат матча 11 июля, счет 3:4, товарищеский матч

«Ростов» переиграл «Краснодар» в контрольном матче с семью голами
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Завершён товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом». Победу со счётом 4:3 в этой игре одержали ростовчане. Команды играли на стадионе академии чёрно-зелёных. Встреча прошла в формате из трёх таймов (два — по 45 минут и ещё один — 30 минут).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Доп. время
3 : 4
ДВ
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0:1 Сулейманов – 22'     0:2 Комаров – 27'     0:3 Сулейманов – 37'     1:3 Оласа – 56'     2:3 Уткин – 60'     3:3 Боселли – 80'     3:4 Голенков – 99'    

На 22-й минуте Тимур Сулейманов открыл счёт в этой игре и вывел ростовчан вперёд. На 27-й минуте Иван Комаров удвоил преимущество жёлто-синих. На 37-й минуте Сулейманов оформил дубль. На 56-й минуте Лукас Оласа забил за чёрно-зелёных. На 65-й минуте Даниил Уткин забил второй мяч краснодарцев. На 82-й минуте Хуан Боселли сравнял счёт. На 102-й минуте Егор Голенков сделал счёт 4:3 в пользу ростовчан.

19 июля «Краснодар» проведёт товарищеский матч с «Балтикой». Игра пройдёт на стадионе академии чёрно-зелёных. «Ростов» 15 июля встретится с воронежским «Факелом». Товарищеский матч состоится на стадионе «Ростов Арена».

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 66 очков и занял второе место в турнирной таблице. «Ростов» заработал 33 очка и расположился на 10-й строчке.

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