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«Вообще топ!» Круговой высказался о судейских нововведениях на ЧМ

«Вообще топ!» Круговой высказался о судейских нововведениях на ЧМ
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Футболист сборной России и московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал судейские нововведения на чемпионате мира по футболу 2026 года.

— Как тебе судейские нововведения на ЧМ?
— Классные, кстати. Судейство на чемпионате мира вообще топ!

— Уровень жёсткости, жёлтые карточки.
— Вообще. Вот лайк! — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на ЧМ-2026 Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) расширил возможности вмешательства VAR, а также ужесточил правила ввода мяча в игру и длительности замен.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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