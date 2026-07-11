«Вообще топ!» Круговой высказался о судейских нововведениях на ЧМ

Футболист сборной России и московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал судейские нововведения на чемпионате мира по футболу 2026 года.

— Как тебе судейские нововведения на ЧМ?

— Классные, кстати. Судейство на чемпионате мира вообще топ!

— Уровень жёсткости, жёлтые карточки.

— Вообще. Вот лайк! — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на ЧМ-2026 Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) расширил возможности вмешательства VAR, а также ужесточил правила ввода мяча в игру и длительности замен.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).