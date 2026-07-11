«Холанд лучше Кейна». Гришин — о матче 1/4 финала ЧМ Норвегия — Англия

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Англии сыграет с Норвегией, отметив форвардов команд Гарри Кейна и Эрлинга Холанда. Встреча состоится 12 июля.

«У норвежцев сейчас золотой период. У них есть в передней линии Эдегор, Холанд и Сёрлот. Они забивают в каждой игре, правда, и пропускают. И вся страна объединилась вокруг сборной. Тренер готовит команду от игры к игре, чтобы она действовала лучше и лучше.

Думаю, Холанд лучше Кейна. Он на протяжении двух лет доказал, что лучший нападающий, который забивает больше всех. Кейн, наконец, выиграл первые титулы. Но я без Холанда не представляю норвежцев. И Кейн, и Холанд умеют забивать. Кейн более манёвренный, но Холанд более мощный, у него классная игра на втором этаже. Если бы мне нужно выбирать, я бы выбрал норвежца.

Думаю, всё решится в центре поля. Кто будет там доминировать, тот и выиграет. У англичан эпидемия по болезням, травмы. Норвежцам надо закрыть Кейна и Беллингема. Но у англичан длинная лавка, есть простор для усиления. Тухель может перейти на пять защитников. Но и тренер норвежцев — хороший мотиватор. Будет интересная игра двух классных команд. Не вижу фаворитов, шансы 50 на 50», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).