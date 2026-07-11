Роман Березовский назначен главным тренером костромского «Спартака»

Роман Березовский стал главным тренером костромского «Спартака». При этом специалист сохранит за собой пост тренера вратарей команды. Об этом сообщает телеграм-канал красно-белых. До этого специалист работал в московском «Динамо», «Сочи» и сборной Армении.

Ранее, 10 июля, «Спартак» Кострома отправил в отставку главного тренера Рината Билялетдинова спустя 46 дней после того, как тот начал работу в команде. Специалист не провёл ни одного официального матча в рамках работы в клубе.

Сезон-2026/2027 «Спартак» проведёт в Лиге Pari. Первый матч состоится в воскресенье, 12 июля. Соперником костромского клуба станет челнинский «КАМАЗ».