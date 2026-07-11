Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родина — Чукарички, результат матча 11 июля, счет 2:1, товарищеский матч

«Родина» переиграла «Чукарички» в товарищеском матче
Комментарии

Завершён товарищеский матч, в котором играли московская «Родина» и «Чукарички» из Белграда, Сербия. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала команда Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

В составе московского клуба взятием ворот отметились Артём Максименко и Солтмурад Бакаев.

В минувшем сезоне «Родина» стала победителем Лиги Pari. Команда набрала 68 очков и получила право выступить в высшем дивизионе российского футбола сезона-2026/2027. В 1-м туре нового сезона РПЛ «Родина» на выезде сыграет со «Спартаком» 25 июля.

Команда «Чукарички» на протяжении своей истории один раз становилась обладателем Кубка Сербии.

Материалы по теме
Рейтинг ИИ-видимости клубов РПЛ: «Зенит» узнают все нейросети, «Родину» — почти никто
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android