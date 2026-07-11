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«Это позор». Ибрагимович раскритиковал тренеров Бельгии и Ламменса после игры с Испанией

«Это позор». Ибрагимович раскритиковал тренеров Бельгии и Ламменса после игры с Испанией
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Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович раскритиковал тренерский штаб сборной Бельгии и голкипера Сенне Ламменса после игры с Испанией в 1/4 финала ЧМ-2026 (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Считаю главного тренера сборной ответственным за это поражение. Это решение стоило Бельгии победы в матче.

Почему Куртуа заменили на Сенне Ламменса из «Манчестер Юнайтед», в то время как Майк Пендерс остался на скамейке запасных? Потому что Ламменс играет за «Манчестер Юнайтед», а Пендерс за «Страсбург»? Так не выбирают вратаря в национальную команду. Особенно если учесть, что происходит дальше.

Ламменс — неважный вратарь на этом уровне. Он переоценён. Пендерс намного лучше, и это видно всем.

Ужасно плохо справляются с ситуацией. Это позор. Позор вам, тренер национальной сборной и тренер вратарей», — сказал Ибрагимович в эфире Fox Sports.

На 71-й минуте встречи голкипер бельгийцев Тибо Куртуа получил повреждение и был заменён на Сенне Ламменса.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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