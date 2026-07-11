Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист Ромен Молина выдвинул обвинения в адрес ФИФА и Ассоциации футбола Аргентины

Журналист Ромен Молина выдвинул обвинения в адрес ФИФА и Ассоциации футбола Аргентины
Комментарии

Французский журналист Ромен Молина выдвинул ряд обвинений в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) и Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Об этом сообщает The Touchline в социальной сети Х.

По словам Молины, ФИФА якобы закрыла расследование в отношении бывшего тренера женской молодежной сборной Аргентины Диего Гуачи, несмотря на обвинения в сексуальном насилии со стороны пяти игроков, сославшись на отсутствие доказательств.

Помимо этого, Молина заявил, что федерация перечисляла призовые деньги сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года компании из Майами вместо Ассоциации футбола Аргентины. Сообщается, что эта компания находится под следствием ФБР по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

Журналист также утверждает, что высокопоставленные чиновники ФИФА имеют тесные связи с лидерами южноамериканского футбола, что даёт Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) значительное влияние в последние годы. Более того, Молина подчёркивает, что среди южноамериканских футбольных чиновников сложилась культура безнаказанности после масштабного коррупционного скандала FIFA Gate.

После этих обвинений члены Европейского парламента призвали к расследованию в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
ФИФА запретила английским судьям работать на матчах Аргентины — The Independent
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android