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Первая лига по футболу 2026/2027: результаты на 11 июля 2026, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 по футболу на 11 июля
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В субботу, 11 июля, состоялись три матча в рамках 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 11 июля:

«Уфа» — «Ленинградец» — 3:0;
«Волга» Ульяновск — «Енисей» — 1:2;
«Нефтехимик» — «Велес» — 0:1.

1-й тур сезона-2026/2027 продлится с 11 по 13 июля.

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков. Второе место в турнирной таблице занял воронежский «Факел», также набравший за сезон 68 очков. На третьей строчке расположился екатеринбургский «Урал» с 61 очком.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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