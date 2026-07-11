«Локомотив» — «Спартак»: первый тайм товарищеского матча завершился вничью со счётом 0:0

В эти минуты идёт товарищеский матч между московскими «Локомотивом» и «Спартаком». Игра проходит на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт — 0:0.

Команды не отметились результативными действиями в первом тайме.

8 июля команда Хуана Карлоса Карседо сыграли вничью с казанским «Рубином» (0:0), а подопечные Михаила Галактионова сегодня, 11 июля, в утреннем матче разгромили тольяттинский «Акрон» (3:0).

18 июля «Спартак» проведёт матч с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России. Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. «Локомотив» 14 июля встретится с московским ЦСКА в товарищеском матче.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место. «Локомотив» заработал 53 очка и расположился на третьей строчке.