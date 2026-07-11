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Сёмин: зачем Сперцяну трамплином куда-то переходить? У него хороший контракт и команда

Сёмин: зачем Сперцяну трамплином куда-то переходить? У него хороший контракт и команда
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Российский тренер Юрий Сёмин высказался о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».

«Зачем Сперцяну трамплином куда-то уходить? У него хороший контракт, хорошая команда, новый интересный и непростой чемпионат. Турнир, в котором играют много высококвалифицированных игроков. Не вижу, что ему надо куда-то стремиться. Сперцяну надо ещё закрепиться в новой команде, проявить себя там. Надо жить сегодняшним днём, а если он будет думать о завтра, ничего не получится. В Саудовской Аравии очень сложный чемпионат: погодные условия, много игроков высокого уровня. Надо хорошо работать каждый день там — отсюда будет результат. Желаю ему удачи», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

7 июля пресс-служба «Краснодара» официально подтвердила уход полузащитника.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара» и с 2021 года выступал за основную команду. На его счету 58 голов и 50 результативных передач в 185 матчах.

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