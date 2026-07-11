«Ахмат» победил ИМТ из Белграда в товарищеском матче
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Сегодня, 11 июля, в рамках летних тренировочных сборов состоялся товарищеский матч, в котором встречались сербский ИМТ из Белграда и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Радомир Антич» в Ужице, Сербия. «Ахмат» одержал победу со счётом 1:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 19:00 МСК
ИМТ Белград
Белград, Сербия
Окончен
0 : 1
Ахмат
Грозный, Россия
0:1 Садулаев – 20'
Счёт открыл полузащитник Лечи Садулаев на 20-й минуте, забив с пенальти.
По результатам сезона-2025/2026 «Ахмат» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков. Белградский ИМТ набрал 37 очков и стал девятым в сербской Суперлиге.
В 1-м туре сезона-2026/2027 РПЛ «Ахмат» сыграет с московским «Локомотивом» 26 июля в Москве.
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