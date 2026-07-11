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Серхио Агуэро: уверен, Хулиан Альварес ещё может остаться в «Атлетико»

Серхио Агуэро: уверен, Хулиан Альварес ещё может остаться в «Атлетико»
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Бывший футболист «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро полагает, что нападающий Хулиан Альварес ещё имеет возможность остаться в мадридском «Атлетико». Ранее игрок публично заявил о желании покинуть команду. Контракт 26‑летнего аргентинца с клубом рассчитан до лета 2030 года.

«Хулиан Альварес честно высказался, это, вероятно, злит людей. Со мной происходило подобное. Уверен, он ещё может остаться в «Атлетико», стороны смогут всё уладить, хорошо поговорив, но нужно ещё посмотреть, в каком состоянии будет Хулиан», — приводит слова Агуэро Sport.es.

26-летний форвард в минувшем сезоне провёл за «Атлетико» 52 матча, забил 20 голов и отдал 10 голевых передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны», «Реала», «Арсенала» и других европейских клубов.

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