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«Локомотив» — «Спартак»: Пиняев открыл счёт на 47-й минуте в товарищеском матче

«Локомотив» — «Спартак»: Пиняев открыл счёт на 47-й минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч между московскими «Локомотивом» и «Спартаком». Игра проходит на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт — 1:0 в пользу «Локомотива».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Пиняев – 47'     2:0 Батраков – 63'    

Первый мяч забил нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев на 47-й минуте.

8 июля команда Хуана Карлоса Карседо сыграла вничью с казанским «Рубином» (0:0), а подопечные Михаила Галактионова сегодня, 11 июля, в утреннем матче разгромили тольяттинский «Акрон» (3:0).

18 июля «Спартак» проведёт матч с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России. Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. «Локомотив» 14 июля встретится с московским ЦСКА в товарищеском матче.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место. «Локомотив» заработал 53 очка и расположился на третьей строчке.

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